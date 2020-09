Economia Indústria goiana cresce pelo terceiro mês consecutivo O bom desempenho em relação a 2019 foi resultado da maior fabricação de produtos farmoquímicos, farmacêuticos e alimentos

Apesar de ter registrado um pequeno recuo de 0,3% em relação a junho, no último mês de julho a produção industrial de Goiás foi 4% maior que no mesmo período de 2019. Este foi o terceiro melhor desempenho nacional na comparação anual, atrás apenas de Pernambuco e do Amazonas, e foi puxado, principalmente, pelo crescimento na produção de medicamentos, açúcar e biocombustível. Só a fabr...