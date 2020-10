Economia Indústria goiana cresce pelo quarto mês seguido Em agosto, as indústrias goianas também produziram 1,2% mais que em julho

A produção industrial de Goiás cresceu 3,1% no último mês de agosto em relação ao mesmo período de 2019. Foi o quarto mês consecutivo de crescimento sobre o ano anterior. A indústria de seis estados brasileiros conseguiu retomar em agosto o nível de produção pré-pandemia, segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE.Em agosto, as indústrias goianas também produziram 1,2% mai...