Economia Indústria eleva em 43% consumo de energia em Goiás Com risco de apagão, grandes empresas do Estado recorrem a ações para deslocamento de demanda e economia

A indústria é a maior consumidora de energia elétrica do País e com o reaquecimento da economia também puxa a demanda. Porém, com o agravamento da crise hídrica, empresários vivem receio de que ocorra apagão. Em Goiás, nos últimos 9 anos, o setor ampliou o consumo em 43%. Em menor ritmo, também superou no ano passado a necessidade que tinha antes da pandemia, em 2019. Com ...