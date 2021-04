Economia Indústria de medicamentos abre 100 vagas de emprego em Anápolis para contratação imediata Empresa busca funcionários para as áreas de produção, qualidade e manutenção

O laboratório Teuto abriu processo seletivo para contratação de 100 funcionários na sede da indústria, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). As vagas são para as áreas de produção, nível médio, qualidade e manutenção, nível técnico e superior, com a contratação imediata. A empresa também oferece vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s), de acordo com a disponibilidade d...