Economia Indústria de leite pode ficar sem incentivo do Estado Governador sinaliza a possibilidade de cortar benefício dos importadores da matéria-prima e deixa laticínios goianos apreensivos

Grandes indústrias de leite instaladas em Goiás que importam a matéria-prima estão preocupadas com a possibilidade de perderem seus incentivos fiscais. O governador Ronaldo Caiado sinalizou essa intenção durante o Encontro do Movimento dos Produtores de Leite do Brasil, realizado na última segunda-feira, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), o qu...