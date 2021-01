Economia Indústria cresce 1,2% em novembro, diz IBGE Setor registra sétimo mês seguido de alta; no acumulado do ano, perda é de 5,5%

A produção industrial brasileira cresceu 1,2% em novembro, sétimo mês seguido de alta, informou nesta sexta-feira (8) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O setor acumula alta de 40,7% em sete meses. Com isso, eliminou a perda de 27,1% registrada entre março e abril. No ano, porém, a indústria nacional apresenta queda de 5,5%. No acumulado de 12 ...