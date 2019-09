Economia Indústria cai em julho e volta ao nível de 2009

Contrariando o otimismo gerado pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, a indústria brasileira adentrou a segunda metade do ano com o pé esquerdo. Em julho, a produção recuou 0,3% em relação a junho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados ontem pelo IBGE.Já são três meses de resultados negativos consecutivos, período em...