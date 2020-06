Economia Indústria brasileira tem queda histórica em abril, com pior resultado em 18 anos Produção caiu 18,8% na comparação com março, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

A produção industrial caiu 18,8% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a queda mais intensa da indústria da série histórica, iniciada em 2002. O resultado reflete os efeitos do isolamento social, iniciado em meados de março, para controlar a propagação do novo corona...