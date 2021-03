Economia Indústria brasileira iniciou 2021 em ritmo lento, comparado ao ano passado Produção começou 2021 com crescimento menos acentuado do que no fim de 2020; em janeiro, a maior parte das atividades pesquisadas registrou queda diante do mês anterior

A indústria brasileira entrou 2021 em ritmo lento, com crescimento menos disseminado e acentuado do que no fim de 2020. Em janeiro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a produção industrial no país cresceu 0,4% em relação a dezembro. Foi o nono mês consecutivo de alta após o período mais duro da pandemia, disse o instituto. Mas pela primei...