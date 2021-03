Economia Indústria é responsável por 33,2% das obras em Goiás Listado entre as principais construções esperadas está o aumento do parque fabril da Vitamedic, em Anápolis

A indústria possui mais de um terço dos investimentos em obras em Goiás. De acordo com estudo da Neoway, o setor é responsável por 33,2% do que está em andamento e por 17,3% do que ainda está em projeto para fábricas e infraestrutura no Estado. Listado entre as principais construções esperadas está o aumento do parque fabril da Vitamedic, em Anápolis. O projeto que e...