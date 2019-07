Economia Incorporadora está com 30 vagas de emprego abertas em Águas Lindas de Goiás Salários variam entre R$ 1500 e R$ 6 mil, dependendo do cargo

A Tropical Urbanismo está com 30 vagas de trabalho abertas para trabalhar na execução das obras de um bairro planejado em Águas Lindas de Goiás. De acordo com a empresa, as vagas são para engenheiros, pedreiros serventes, encarregados e pedreiros, todas serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários variam entre R$ 1500 e R$ 6 m...