Economia “Inconcebível”, diz presidente da Fecomércio sobre possibilidade de prefeituras estenderem decreto Já o presidente da Fieg, Sandro Mabel, falou à reportagem que tem conversado com os prefeitos diariamente, e a avaliação que está sendo feita leva em consideração as questões médicas e econômicas

Conforme mostrou a coluna GIRO desta quinta-feira (4), as prefeituras de Goiânia e Aparecida tentarão manter as medidas de restrição na Região Metropolitana por, no mínimo, 14 dias. Apesar disso, Rogério Cruz e Gustavo Mendanha mantêm o discurso de que a decisão será técnica e que os decretos serão reavaliados no fim de semana. Ainda de acordo com o GIRO, nos ba...