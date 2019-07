Economia Inclusão de Estados e municípios na reforma depende de líderes partidários, dizem governadores Após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, governadores transferem para os líderes do Congresso a responsabilidade por acordo sobre o tema; novo parecer deve ser apresentado nesta terça-feira

Os governadores do Piauí, Wellington Dias (PT), e do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), transferiram para os líderes partidários do Congresso a decisão sobre reincluir Estados e municípios no relatório da reforma da Previdência. Eles participaram de uma reunião com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (...