Incertezas e dólar podem ter pesado contra permanência da maior cimenteira do mundo no Brasil

A produtora de cimento LafargeHolcim decidiu deixar o país em um momento de recuperação do setor após a forte crise provocada pela recessão de 2014. Para especialistas, incertezas com relação à retomada econômica e a desvalorização do real podem ter pesado na decisão. As vendas de cimento no país cresceram 11% em 2020, impulsionadas por pequenas reformas durante a pand...