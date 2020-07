Economia Incerteza sobre fechamento marcou a breve reabertura da 44 em Goiânia Lojas e shoppings da região reabriram as portas nesta terça-feira (30), antes da Prefeitura publicar seu novo decreto, mas com muita insegurança, diante da possibilidade de fechar novamente hoje

Muitas lojas e shoppings da Região da 44 reabriram suas portas ao público nesta terça-feira (30) em clima de insegurança. Os lojistas voltaram a trabalhar enquanto aguardavam a publicação do novo decreto de isolamento social da Prefeitura de Goiânia, já prevendo que fossem obrigados a fechar novamente nesta quarta-feira (1º). Mesmo com várias lojas fechadas, as calçadas f...