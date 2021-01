Economia Incentivos e qualificação são pontos de atenção

No momento de incertezas ainda em meio à pandemia do novo coronavírus, se de um lado empresas fazem opção pela liquidez em detrimento de investimentos de risco, no governo estadual há busca por equilíbrio das contas. Neste cenário, o economista Marcelo Ladvocat avalia que há uma busca no País por diminuir intervenção do Estado e abrir espaço para que a iniciativa priv...