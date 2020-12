Economia Incentivos começam a atrair empresas aosdistritos industriais Codego anuncia novo regulamento com descontos de até 95% para instalação de empresas nas áreas que administra; 176 projetos estão em análise

InteresseSe o regulamento anterior, de fevereiro de 2020, previa que as aquisições de módulos seriam realizadas por licitação, agora os processos são diretos e analisados em ordem cronológica, sempre respeitando os princípios da legalidade, da impessoalidade e do interesse público. “Adotamos total transparência no processo, que segue regras muito claras agora. Vamos be...