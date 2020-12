Economia Incentivos começam a atrair empresas aos distritos industriais de Goiás Codego anuncia novo regulamento com descontos de até 95% para instalação de empresas nas áreas que administra; 176 projetos estão em análise

As empresas interessadas em se instalar em um dos 52 distritos agroindustriais de Goiás administrados pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) terão que gerar benefícios para a economia do Estado para usufruírem de descontos de até 95% no valor das áreas. A Companhia anunciou ontem o novo Regulamento para Alienação de Áreas e Empreendimentos, que ...