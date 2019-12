Economia Incentivo fiscal não atrai empresas para Nordeste goiano Benefício de até 98% no ICMS não tem sido suficiente para garantir empreendimentos na região com o menor PIB do Estado

O incentivo fiscal de 98% sobre o ICMS, previsto no decreto 8.284/2014 para as empresas que se instalarem em municípios do Nordeste goiano, ainda não foi suficiente para atrair investimentos para a região. Em meio às discussões sobre a concessão de benefícios fiscais, o governador Ronaldo Caiado afirmou que somente essa região contará com um incentivo tão grande a partir d...