Economia Inadimplência volta a subir no início do ano e deve se agravar no 2º trimestre No fim do ano, o indicador estava em 2,12%, menor valor da história

A inadimplência voltou a subir em janeiro e fevereiro e, segundo economistas, a tendência é que continue em alta nos próximos meses devido ao agravamento da crise sanitária e ao encolhimento do auxílio emergencial. De acordo com dados do Banco Central, atrasos acima de 90 dias em empréstimos alcançaram 2,3% em fevereiro, crescimento de 0,14 ponto em relação a deze...