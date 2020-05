Economia Inadimplência em Goiás sobe 2,85% em abril Índice no Estado superou o do País, que foi a 1,68%; os débitos não honrados com bancos tiveram o maior salto

O número de pessoas com dívidas em Goiás aumentou 2,85% de março para abril, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). A variação foi superior ao registrado no Centro-Oeste e no Brasil, em que a média ficou em 1,68%. O principal motivo do endividamento são os compromissos não honrados com bancos. Porém, o nível de inadimplência pode ser ainda maior...