Economia Inadimplência dos goianos cresce acima da média nacional Número de inadimplentes aumentou 3,80% em abril e superou as variações do Centro-Oeste (1,57%) e do País (2%); ainda assim, cenário é melhor do que o de 2018

A inadimplência voltou a crescer em Goiás. Aumentou 3,80% em abril em comparação com o mesmo mês em 2018. A primeira alta de 2019 na comparação anual e com variação acima da média do País (2%) e do Centro-Oeste (1,57%). A principal parcela da população enrolada com as contas está na faixa etária de 30 a 39 anos. Representam quase um terço dos que estão no vermelho no ...