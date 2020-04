A taxa de inadimplência das faturas da Saneago dos meses de março e abril deste ano é a mais alta da história da companhia. O montante verificado no último mês, por exemplo, supera no mínimo em mais de quatro vezes índices de não pagamento registrados ao longo dos anos pela empresa.

Segundo a companhia, historicamente, a inadimplência das faturas gira entre 4,5% e 7%, dependendo do mês. Porém, em março, informa que após as medidas de isolamento social decretadas pelo governo do Estado, aliado à suspensão do corte de água pela Saneago e a outras questões relativas à pandemia do coronavírus, a inadimplência ficou em torno de 30%, até o final do mês. Já ao longo de abril, a empresa aponta que a essa a curva apresentou um perfil decrescente. Até sexta-feira (24), o valor acumulado apurado era de 22%.

No geral, a Saneago informa que os atrasos hoje constatados referem-se, em sua maioria, a faturas de março e abril e, parcialmente, a faturas de fevereiro. Questionada se havia concentração dessa inadimplência em alguns municípios, a companhia afirmou que ela aumentou “de forma generalizada”.

Sobrevivência

Como os recursos da companhia, conforme sua assessoria ressaltou, advêm do pagamento das faturas, algumas medidas têm sido tomadas para a empresa manter seu equilíbrio econômico-financeiro nesse cenário de maior inadimplência. Entre elas, a Saneago aponta a adoção de um plano de contingência financeira com redução de custos.

Além disso, cita, como outras medidas, a postergação de tributos, valendo-se de medida provisória do governo federal nesse sentido, e a concretização de captação de recurso via debêntures, algo que segundo a empresa já estava em curso, destinado a capital de giro.

A companhia ainda destacou que trabalha com o cenário de que a inadimplência retornará aos índices normais após este período. “E aproveita para agradecer aos clientes que estão em dia com as faturas, visto que o pagamento é fundamental para a manutenção dos serviços”, afirmou a Saneago, via assessoria, em respostas à reportagem enviadas por e-mail.

Em 2019, a companhia apresentou um lucro líquido de R$ 315 milhões e havia expectativa de que, em fevereiro deste ano, acontecesse a oferta pública inicial de ações (IPO) da Saneago, plano que acabou sendo suspenso provisoriamente, conforme O POPULAR de 12 de março mostrou. Na ocasião, especialista destacou que a situação do mercado de capitais não favorecia lançamento de ações na bolsa.