Economia Início de produção de soja da safra 2020/2021 em Goiás é antecipado para o dia 25 de setembro A antecipação do plantio pode ajudar produtores a manterem a vigilância sobre a disseminação da ferrugem asiática em Goiás, principal praga que atinge a cultura de soja no País

Pelo segundo ano consecutivo, os produtores de Goiás poderão iniciar a semeadura da soja a partir do dia 25 de setembro. A autorização da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) foi publicado nesta terça-feira (18) no Diário Oficial e não altera o prazo limite para o plantio do grão, que permanece até o dia 31 de dezembro. A alteração atende a uma demand...