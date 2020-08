Economia Imposto digital de Guedes deve ampliar desigualdade tributária, dizem especialistas Peso da CPMF na renda dos mais pobres era mais que o dobro do que para mais ricos, mostra estudo

Similar à antiga CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), o novo "imposto digital" que o governo pretende criar deve ter peso maior para os mais pobres, ampliando a desigualdade tributária do país, dizem especialistas. Segundo os analistas, as contrapartidas prometidas pelo governo para a criação do imposto -desoneração de folha, aumento da ise...