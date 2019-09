Economia Importante é ser rápido

Rapidez é estratégica, ensinam os empresários goianos que fizeram curso na Startese, no Vale do Silício, Califórnia, EUA. “Temos de estar abertos para entender que as coisas estão mudando e de forma muita rápida. Não adianta pensar, projetar, aguardar... se não passar logo para a prática, alguém fará isso antes”, alerta Vladimir Lourenço de Freitas, diretor comercial do G...