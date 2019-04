Economia Importações de diesel são canceladas para evitar prejuízo Importadores independentes frearam as compras após Petrobrás ter recuado no reajuste de 5,7%

Importadores de óleo diesel vão recuar neste momento de congelamento de preços do combustível pela Petrobras. Presidente da Abicom, que representa o segmento, Sérgio Araújo diz que as empresas associadas à entidade cancelaram importações para evitar prejuízo médio de R$ 0,14 em cada litro trazido do exterior. Essa é a diferença do valor do combustível nas principais b...