Economia Impasse entre empresários e trabalhadores sobre abertura do comércio no carnaval continua Falta de acordo entre as categorias pode fazer com que maior parte do comércio de Goiás fique com as portas fechadas

Sem acordo entre donos de empresas e trabalhadores, a tendência é de que o comércio de Goiás fique com as portas fechadas na segunda e terça-feira de carnaval. A folga de 48 horas para os colaboradores deste setor está determinada em Convenção Coletiva de Trabalho. Representantes de empresários encaminharam ontem no fim da tarde uma nova sugestão de mudança no do...