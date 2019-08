Economia Imagem do País em risco já preocupa agronegócio Presidente da Câmara diz que associação com desmate ‘não interessa’ ao agronegócio. Bolsonaro não recua

O tom de confronto na área ambiental provocou reação em diversos setores, aumentando a pressão sobre o governo para que mude o discurso. Órgãos técnicos federais, Congresso e até o setor do agronegócio avaliam que a retórica tem prejudicado a imagem do Brasil e atrapalhado negócios do País no exterior. Mas o presidente Jair Bolsonaro não recuou nesta quinta-feira, 22. O presid...