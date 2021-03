Economia Imóveis de grife são aposta da vez em Goiânia Empreendimentos de altíssimo padrão que trazem a assinatura de personalidades famosas e de grandes escritórios de arquitetura se multiplicam em Goiânia

Assim como já acontece em grandes centros do País, Goiânia também está lançando empreendimentos imobiliários que podem ser reconhecidos pela grife que carregam. Depois dos recentes lançamentos dos projetos do Horizonte Flamboyant, numa parceria de empresas goianas com a Emoções Incorporadora, que tem o cantor Roberto Carlos como sócio, e do complexo World Trade Center (W...