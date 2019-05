Economia IGTV do Instagram permite vídeos na horizontal Empresa diz que as mudanças acontecerem depois de pedidos de influenciadores que usam a ferramenta para divulgar seus conteúdos

O Instagram anunciou nesta quinta-feira, 23, que permitirá vídeos na horizontal no IGTV. De acordo com a empresa, a novidade pretende melhorar a apresentação de conteúdos que necessitam enquadrar várias pessoas, como vídeos de danças ou de esportes. Em uma publicação no blog oficial do Instagram, a empresa disse que as mudanças acontecerem depois de pedidos de inf...