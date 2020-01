Economia IFG Câmpus Goiânia abre duas vagas para professor substituto com salário que pode passar de R$ 5 mil As inscrições vão de 15 a 30 de janeiro exclusivamente pela página de Concursos do IFG

O Instituto Federal de Goiás (IFG), Câmpus Goiânia abriu nesta quarta-feira (15) as inscrições para duas vagas no processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos ou temporários. O salário pode variar de R$ R$ 2.236,30 para candidatos com graduação para atuação numa carga horária de 20 horas semanais, e chegar a R$ 5.742,14 para professores com do...