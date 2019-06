Economia IFG abre inscrições para curso de especialização gratuito em Goiânia O curso de especialização lato sensu em Matemática é oferecido na modalidade presencial; Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de julho

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para o curso de especialização em Matemática, ministrado no Câmpus Goiânia. O curso é gratuito e não há cobrança de mensalidade. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de julho, exclusivamente pelo site do IFG. São 30 vagas, sendo 20% destinada aos servidores do instituto. Podem participar ...