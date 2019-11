Economia IFG abre concurso público com 13 vagas para professor em Goiânia Período de inscrição se encerra no dia 28 de novembro

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu um concurso público com 13 vagas para professores substitutos e temporários no Câmpus Goiânia. As inscrições devem ser realizadas até 28 de novembro pela internet. A remuneração básica oferecida aos profissionais depende de alguns fatores, como graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, além de carga ho...