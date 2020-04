Economia Idosos poderão ser beneficiados

Além da destinação de quartos para profissionais da saúde, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, informa que o governo do Estado também já estuda a possibilidade de oferecer hospedagem para idosos que não tenham condições de se isolar de suas famílias durante a pandemia do coronavírus. É o caso daqueles que vivem em residências com um grande número de pesso...