Economia Ideologias não podem sobrepor interesses comuns, diz novo presidente do Uruguai Durante posse, novo presidente do Uruguai defende fortalecimento do bloco e ao mesmo tempo a flexibilização para que sócios firmem acordos bilaterais

Ao tomar posse ontem, o novo presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, defendeu o fortalecimento do Mercosul e a flexibilização para países fecharem acordos bilaterais. Com o presidente Jair Bolsonaro na cerimônia, o novo líder uruguaio disse ainda que questões ideológicas dos membros do bloco não podem atrapalhar no avanço dos interesses comuns. Lacalle Pou dis...