Economia Ideia é transferir 70% dos recursos do pré-sal a Estados e municípios, diz Guedes Objetivo é que o repasse já ocorra em 2020, informou o ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende já no ano que vem transferir para Estados e municípios 70% dos recursos que a União arrecadar com o pré-sal. "Minha equipe vai ficar brava porque queriam o repasse maior de recursos do petróleo gradualmente, mas tem que ser agora", afirmou, durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília. O ministro disse que a exploraçã...