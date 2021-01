Economia Ibovespa tem segunda semana seguida de queda pela primeira vez desde setembro O movimento reflete o receio de investidores com as novas restrições para conter o avanço do coronavírus e com defesas a um novo auxílio emergencial

A Bolsa de Valores brasileira encerrou nesta sexta-feira (22) a sua segunda semana seguida de queda pela primeira vez desde setembro de 2020. O movimento reflete o receio de investidores com as novas restrições para conter o avanço do coronavírus e com defesas a um novo auxílio emergencial. O Ibovespa caiu 0,80%, a 117.380,49 pontos na sessão --menor valor desde ...