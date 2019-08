Economia Ibovespa retoma os 98 mil pontos; dólar fica estável

Embalada pelo sinal mais firme de ganhos de suas pares em Nova York e chegando a um nível mais atrativo para as compras, a bolsa deu continuidade à valorização da véspera. Chegou ao final da sessão em alta de 0,94%, na marca dos 98.193,53 pontos, em meio à contenção do dólar à vista no nível dos R$ 4,15. O giro financeiro foi de R$ 13,8 bilhões, seguindo abaixo da média...