Economia Ibovespa marca novo recorde histórico e ultrapassa 109 mil pontos No mercado de câmbio, o dólar oscila ao redor do último fechamento, ora com variação positiva, ora negativa

Mesmo com uma valorização de 23% no ano, o Ibovespa abriu a semana em alta e novo recorde histórico. Na máxima intraday, superou os 109 mil pontos pela primeira vez. A valorização encontra motivos internos e externos. No mercado global, o tom positivo deve-se a alguns fatores, entre eles a notícia de que as negociações entre Estados Unidos e China deram um passo à ...