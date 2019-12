Economia Ibovespa fecha ano com ganho de 31% O principal índice à vista da B3 terminou ontem com queda de 0,76%, aos 115.645,34 pontos

O Ibovespa sucumbiu ao processo de realização de lucro das bolsas norte-americanas ontem, penúltimo pregão do mercado dos Estados Unidos. Em seu último dia de negociação de 2019, o principal índice à vista da B3 tentou firmar-se em alta, com a máxima acima dos 117 mil pontos, mas a queda em Nova York impediu a continuidade dos ganhos por aqui. No entanto, a Bolsa brasile...