Economia Ibovespa encerra em alta aguardando STF e resolução entre EUA e México No dia, o dólar norte-americano operou em recuo de 0,32%, negociado a R$ 3,8826, acompanhando a tramitação da PEC da Previdência no Congresso Nacional

O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o pregão desta quinta-feira (6) em alta de 1,26%, aos 97.204 pontos, acompanhando o 2º dia de julgamento sobre a venda de estatais sem o aval do Congresso Nacional. O volume negociado foi de R$ 12,9 bilhões. Até o momento em que o mercado encerrou as operações (17h13), a decisão do STF ai...