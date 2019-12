Economia Ibovespa atinge marca recorde de 110 mil pontos; dólar tem queda Às 14h32, o principal índice da B3 subia 1,08%, para 110.129,04 pontos, enquanto o dólar seguia se acomodando a níveis mais baixos, em queda de 0,36%

O Ibovespa renovou sua máxima histórica em um dia, ultrapassando os 110 mil pontos nesta quarta-feira, 4. O recorde no encerramento é do dia 7 de novembro, quando o índice da Bolsa de São Paulo atingiu 109.580,57 pontos. Na sequência de dois dias de perdas pós-Black Friday, os índices de Nova York se recuperam, com ganhos entre 0,6% e 0,7% na sessão, em meio à retomada d...