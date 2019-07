Economia IBGE vai contratar 400 analistas para Censo 2020

Vão até o próximo dia 23 as inscrições de candidatos para 400 vagas temporárias de analistas para trabalhar no Censo Demográfico 2020, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que publicou o edital de seleção. As provas de seleção estão previstas para 1º de setembro e a divulgação do resultado, em 26 de setembro.O salário dos analistas censitários ...