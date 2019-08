Economia IBGE: Indústria goiana tem retração de 2,2% em junho Setor acumula crescimento de 2,1% em 2019; atividade metalúrgica goiana teve o maior crescimento do País

A indústria goiana registrou queda no mês de junho, com retração de 2,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já na comparação com maio, o aumento de 0,1% mostrou estabilidade. Mesmo com o resultado, a indústria no Estado acumula crescimento de 2,1% em Goiás. A atividade metalúrgica de Goiás registrou o maior crescimento do País em junho, com alta de 19,4%. A info...