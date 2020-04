Economia IBGE: Comércio demitiu 628 mil trabalhadores no Brasil em um trimestre No entanto, as dispensas de trabalhadores ocorreram de forma disseminada entre as atividades pesquisadas

O comércio foi o setor que puxou a extinção de vagas no trimestre encerrado em março, com 628 mil demissões em relação ao trimestre terminado em dezembro de 2019. No entanto, as dispensas de trabalhadores ocorreram de forma disseminada entre as atividades pesquisadas, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta ...