Economia IBGE abre 7.244 vagas de trabalho temporário em Goiás Começam hoje as inscrições para agentes censitários supervisor e municipal, enquanto para recenseadores serão abertas no próximo dia 23

O IBGE publicou hoje editais de processo seletivo para contratar 7.244 servidores temporários em Goiás. Os selecionados trabalharão nos 246 municípios do Estado na coleta e na organização de dados para o Censo Demográfico 2021, que começa a ser feito no mês de agosto. São oferecidas 6.435 vagas para recenseador, cujas inscrições serão abertas no próximo dia ...