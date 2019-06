Economia Hub de inovação é lançado para atender setor do agronegócio Espaço inédito no Estado quer aproveitar demanda da transformação digital no campo, que tem impulsionado as inovações voltadas para o segmento

A transformação digital no campo tem feito com que empresas voltem a atenção para o desenvolvimento de mais soluções para o segmento. A partir dessa percepção de mercado é que Goiás terá o primeiro hub de inovação voltado para o agronegócio, o Conexa. Com lançamento amanhã, o espaço propõe conectar startups, investidores, pesquisadores e outros agentes do segmento. ...