Economia HP abre 18 vagas para motoristas mulheres no CityBus 2.0 com salário que pode chegar a R$2.266 As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, às 8h30 na sede da empresa

A HP Transportes abriu 18 vagas para motoristas categoria D ou E para a operação do CityBus 2.0. As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, às 8h30 na sede da empresa que fica na Avenida dos Alpes, nº 450, setor União, em Goiânia. As vagas são preferencialmente para mulheres. Entre os pré-requisitos, está de forma preferencial, que os candidatos tenham...