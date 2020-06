Economia Hotel no Setor Oeste recebe os primeiros hóspedes de programa estadual Ao todo 37 profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus são contemplados nessa primeira etapa do projeto

O Programa Hotéis Mais Saúde, do governo de Goiás, está recebendo nesta segunda-feira (1º) seus primeiros hóspedes. Nessa primeira fase, 37 profissionais que atuam diretamente no combate à pandemia do novo coronavírus estão sendo contemplados. Mas, segundo a Goiás Turismo, já há disponibilidade financeira para contratação de um total de 200 quartos. Segundo o pres...